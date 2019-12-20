Лос-Анджелес, США, , 17:47 — REGNUM Стало известно, когда в кинотеатрах начнут показывать продолжение фильма «Телохранитель киллера». Об этом 20 декабря сообщил портал Screen Rant.

Ожидается, что премьера картины, главные роли в которой вновсь исполнят Райан Рейнольс, Сэмюэль Л. Джексон и Сальма Хайек состоится в США 28 августа 2020 года. Издание отмечает, что дата пока официально не подтверждена, однако ранее в соцсети Twitter была опубликована соответствующая информация.

Первая часть фильма вышла на экраны в августе 2017 года. При бюджете $30 млн он собрал в США $75,4 млн, сумма общемировых сборов составила около $176,6 млн.

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