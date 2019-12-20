Тамбов, , 17:43 — REGNUM В Тамбовской области 53 студента и школьника получили свидетельства о присуждении областных именных стипендий и грантов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Вручение сертификатов Tambov.gov.ru/

От имени губернатора Александра Никитина с этим важным событием ребят, их родителей и педагогов поздравила заместитель главы администрации области Наталья Астафьева, подчеркнув, что губернатор уделяет «первостепенное внимание» поддержке талантливой молодежи. По её словам, в регионе «успешно выполняется» задача, поставленная президентом Владимиром Путиным, — помогать одаренным детям, стимулировать молодых ученых на занятия научными исследованиями. Ежегодно на эти цели из бюджета региона выделяется 1,2 млн рублей.

Персональную поддержку получают талантливые ребята. Так, 20 декабря 53 одаренных студента и школьника Тамбовщины получили свидетельства о присуждении областных именных стипендий и грантов. К примеру, студентка института экономики, управления и сервиса Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина Мария Почечуева научно-исследовательской деятельностью в сфере банковского дела занимается несколько лет. Прежде всего, её интересуют инновационные разработки, и эту деятельность областная конкурсная комиссия оценила очень высоко: Мария стала лауреатом региональной стипендии имени К.В. Островитянова, которая вручается талантливым студентам в области экономики.

Наталья Астафьева отметила, что «путь к торжественной церемонии вручения свидетельств о присуждении областных именных стипендий и грантов у каждого был длинным и нелегким».

«Но всей своей деятельностью вы подтвердили, что достойны этих наград», — сказала вице-губернатор, поблагодарив также родителей стипендиатов, их учителей и наставников.

Отметим, именные стипендии и гранты для молодёжи вручаются с 1995 года. За это время поддержку и признание администрации области получили более 1 тыс. молодых людей. В том числе в 2019—2020 учебном году назначено 35 областных стипендий по 21 номинации и 18 областных грантов по шести номинациям. Кроме того, впервые присуждена стипендия имени Лены Витальевны Дегиль — за достижения в области хореографии.

В целом же гранты предусмотрены в различных областях: музыкальном и литературном искусстве, истории и естественнонаучных исследованиях. Полученные средства молодые люди, как правило, направляют на продолжение исследований, дополнительное образование или посещение мастер-классов.

Всего в 2019 году на получение областных именных наград претендовали 170 соискателей из 44 образовательных организаций области.