Даугавпилс, Латвия, , 17:35 — REGNUM В рамках программы культурного обмена Большой Белорусский драматический театр имени Янки Купалы привёз в латвийский Даугавпилс постановку Ревизора, сообщил 20 декабря портал LSM.

Инициатором этих гастролей выступил председатель Правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников. В апреле 2020 года постановка латвийского театра «Близость» будет показана в Минске. Белорусский «Ревизор» — лауреат национальной театральной премии.

Герои в пьесе Гоголя в театре Янки Купалы заговорили на смеси из русского и белорусского языков, а вся роль Хлестакова играется на белорусском. Переписала и перевела текст Гоголя Мария Пушкина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Поволжье назвали основные общественные окружные проекты