23 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

«Скайуокер. Восход» — это завершение известной на весь мир киносаги о бравых космических приключенцах. Вот только во время просмотра становится ясно, что кончилась не очередная трилогия, а идеи и здравый смысл у режиссёра и сценаристов.

Артём Дубровский, , 11:36 — REGNUM «Скайуокер. Восход» хочется оценивать с двух сторон. Во-первых, как финальную часть культовой фантастической саги, воспитавшей не одно поколение преданных фанатов. Во-вторых, как современный фильм от успешного режиссёра, на который могут попасть не только знатоки вселенной «Звёздных войн». К сожалению, с какой стороны ни посмотри, картина получилась проходной, сумбурной и просто пугающе глупой.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Осторожно, спойлеры

Сценарий фильма утёк в сеть за несколько месяцев до премьеры. Инсайдеры сразу же заявили: «Сценарий настоящий. В финальной версии картины всё так и будет». Любопытство фанатов подогрелось, так как в слитых документах был прописан неожиданный твист — возвращение Дарта Сидиуса и объяснение его родства с Рей. Тут же пошли различные теории, призванные ответить на очевидные вопросы. Как Сидиус выжил? Где прятался? Чем занимался на протяжении прошлых двух фильмов? И самый важный: как Джей Джей Абрамс введёт настолько могущественно злодея в последний фильм новой трилогии без логических несостыковок и внезапных «роялей в кустах»? Как оказалось, толком отвечать на эти вопросы создатели фильма и не собирались.

О появлении императора зрители узнают из начальных титров — неплохой такой поворот. Архизлодея, которого фанаты не видели 14 лет, а зрители-новички, возможно, не видели вообще никогда, решили просто заявить в куске текста, скользящего по экрану вверх. Мол, Сидиус пробудился и вновь хочет завладеть всей галактикой. Как и почему — додумывайте сами, режиссёр же просто ставит вас перед фактом.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

В первой же сцене нового центрального антагониста находит Кайло Рен. Оказывается, что император все эти годы прятался на древней планете ситхов, занимался клонированием и не спеша строил флотилию гигантских боевых кораблей. На какие средства и где он нашёл рабочих и экипаж для нескольких сотен космолётов — загадка. Причём подобными логичными вопросами зритель будет задаваться чаще, чем хотелось бы. Например, как так вышло, что древний кинжал ситхов с координатами тайной планеты в точности повторяет изгибы обломков Звезды Смерти? Почему «компасов», указывающих на убежище главного злодея, ровно столько же, сколько людей, которым они нужны? Почему огромный флот «добровольцев» прибывает на финальное сражение одновременно, если их собирали с разных уголков галактики?

Скорее всего, настоящие фанаты франшизы смогут создать убедительные теории, которые ответят на все указанные выше вопросы. Честь им и хвала, потому что за почти три часа фильма Джей Джей Абрамс не смог этого сделать. Зато он вдоволь поиздевался над каноном «Звёздных войн», который создавался годами и включает в себя определённый набор правил и свойств. Почему-то такого понятия, как «силовая диада» — пара джедаев, обладающих особой связью, которая дарует им огромную силу, — не было ни в одном фильме/игре/книге по франшизе. Зато есть в «Восходе» и именно такими джедаями оказываются Кайло и Рей в самый последний момент сражения с главбоссом. А что, удобно. При этом герои несколько раз за фильм показывают превосходное владение навыками исцеления (и даже воскрешения) при помощи силы. Все джедаи, погибшие на «войне клонов» и во время «приказа 66», сейчас, наверное, чувствуют себя неполноценными.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Стоит ли смотреть «Восход», если ты не фанат франшизы?

Самая большая проблема «Восхода» кроется в том, что он плох и как обычный фильм, а не только как «очередные «Звёздные войны». Рядовые зрители, случайно заглянувшие на сеанс, вероятно, будут в полном шоке уже с первых минут. Рваный монтаж, ни к чему не ведущие многочисленные сюжетные линии и очень много «моментов ради момента». Спустя полчаса от просмотра в голове рисуется такая картина — Джей Джей Абрамс хотел снять ещё одну полноценную трилогию, написал на неё достаточно материала, но в последний момент боссы Disney поумерили его пыл и сказали: «Собирай из этого один фильм». Другого объяснения происходящему на экране просто не найти. Если описать одним словом то, что происходит в первые полчаса фильм, этим словом будет «погоня». Причём с большой буквы. Герои куда-то летят, потом куда-то бегут, быстро с кем-то разговаривают, опять куда-то летят и сразу снова куда-то бегут. И подобный цикл повторяется 3−4 раза.

Видно, что создатели проекта хотели угодить тем зрителям, которые смотрели первые две части новой трилогии. Из-за этого в «Восходе» куда больше фан-сервиса. Хотели узнать, будет ли любовная линия у По? Получайте новую героиню (которую толком не раскроют) и клишированные упоминания «об их сложном прошлом». Хотели понять, в каких всё-таки отношениях находятся Финн и Рей? Ловите несколько неловких попыток бывшего штурмовика признаться в любви, которые закончатся ничем. Мечтали о любовной линии между Рей и Кайло? Она тоже будет, но, как и в остальных случаях, оборванная и сырая.

Зато, как и в любой другой части «Звёздных войн», в «Восходе» много милых второстепенных персонажей, по образам которых, скорее всего, уже создаются дорогие игрушки. Взять хотя бы нового очаровательного дроида с конусовидным лицом или забавного крохотного механика Бабу Фрика. Конечно, до малыша Йоды из «Мандалорца» им пока далеко, но свою долю смешков и умилительных возгласов они определённо получат.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Они заслужили лучшего

Помимо негодования просмотр «Восхода» дарит ещё и чувство несправедливости, обиды. Я неоднократно ловил себя на мысли, что Финн, По, Рей и Кайло Рен — живые и очень приятные персонажи, которые заслужили «приключения покруче». Между ними чувствуется химия, они неплохо играют (особенно Адам Драйвер), а почти каждая сцена с их взаимодействием между собой вызывает улыбку.

Вместо этого потенциально хорошие персонажи участвуют в, пожалуй, самом сумбурном, нелогичном и переполненном ненужными событиями приключении в истории «Звёздных войн». А финальная схватка с императором и вовсе намертво приклеивает руку зрителя к лицу от стыда. Складывается ощущение, что на экране происходит не решающая битва культовой фантастической саги, а пафосное безумие прямиком из аниме-сериалов жанра сёнэн. Во время боя у героев внезапно появляются новые (и абсолютно читерские) способности, а сама постановка битвы словно кричит: «Мы хотим переплюнуть последних «Мстителей»! У нас будет круче!». Но нет, не переплюнет.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

«Скайуокер. Закат»

«Скайуокер. Восход» — это несправедливо плохое кино, у которого были почти все составляющие успешного блокбастера: бюджет, герои и огромное количество интересного материала в виде канона «Звёздных войн». Может Джей Джей Абрамс специально сделал фильм таким, чтобы все забыли о провальных «Последних джедаях» Райана Джонсона. Правда, теперь сложно определить, какую из картин считать «меньшим злом».

Фанаты франшизы будут разочарованы, а простые зрители вряд ли вообще поймут, «почему от этого сходит с ума половина планеты». Масла подливает в огонь и тот факт, что «Восход» — это финал саги и последний фильм в новой трилогии, который теперь будет смотреться ещё хуже на фоне недавних «Мандалорца» и «Павшего ордена».

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