Москва, , 14:42 — REGNUM 28 января в выставочном комплексе «Манеж» в Москве откроется крупнейшая выставка виднейшего сюрреалиста ХХ века Сальвадора Дали. В экспозиции «Сальвадор Дали. Магическое искусство» будет представлено более 180 произведений (живопись, рисунки, акварели и гравюры) гениального испанского художника.

На пресс-конференции в РИА Новости, посвященной этому, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, отметил, что власти столицы рассчитывают, что эта выставка как минимум повторит успех экспозиции мексиканских мастеров Фриды Кало и Диего Риверы, которую посетило 400 тысяч человек.

В свою очередь посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррам Пареха подчеркнул, что сегодня туристы из России занимают второе место по посещению знаменитого музея Дали в Фигерасе.

Выставка организована Культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем Фаберже. Основу экспозиции составят работы из собраний фонда «Гала — Сальвадор Дали» и Национального музея «Центр искусств королевы Софии». Также будут показаны работы из частных европейских коллекций.