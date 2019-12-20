Лондон, , 14:18 — REGNUM Накануне Нового года все уважающие себя издания определяют рейтинги лидеров в различных областях культуры. Среди самых популярных исследований — список топ-10 как самых «смотрибельных» сериалов, так и работ, признанных лучшими критиками и искусствоведами.

Известное британское издание The Guardian не могло остаться в стороне — оно представило свой рейтинг лучших сериалов 2019 года. По мнению редакции, лидерство принадлежит комедийной драме «Наследники». Впрочем, сюжет сериала не выглядит смешным — члены одной семьи борются за право занять место стареющего главы клана во главе мощной медийной корпорации. Режиссерами выступили Марк Майлод, Андрий Парекх, Адам Аркин и другие. В главных ролях Хаим Аббас, Николас Браун и Брайан Кокс, Килан Калкин.

Также лучшими признаны сериалы «Дрянь», «Чернобыль», «Годы», «Добродетели», «Невероятное», «Жизни матрешки», «Это время с Аланом Патриджем», «Катастрофа» и «Эйфория».