Нью-Йорк, США, , 13:11 — REGNUM Состоялась премьера сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли. Весь сезон проекта вышел 20 декабря в онлайн-кинотеатре Netflix.

Главные роли в проекте также исполнили Аня Чалотра и Фрейя Аллан. Сценаристом и продюсером сериала выступила Лорен Хиссрич.

Напомним, «Ведьмак» — это телесериал по мотивам книжного цикла польского писателя Анджея Сапковского. Главный герой франшизы — охотник на монстров по имени Геральт.

Читайте ранее в этом сюжете: Волосы из стали: сможет ли Кавилл совмещать роли Ведьмака и Супермена?