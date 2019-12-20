Лос-Анджелес, США, , 13:05 — REGNUM Фильм «Доктор Сон» получит трёхчасовую режиссёрскую версию. Об этом 19 декабря на своей странице в Twitter сообщил режиссёр проекта Майк Флэнеган.

https://twitter.com/flanaganfilm/status/1207754946159857664

Режиссёрская версия выйдет вместе с релизом фильма на цифровых носителях и Blu-ray. Это произойдёт 21 января 2020 года (для цифровых носителей) и 4 февраля 2020 года (Blu-ray).

Напомним, «Доктор Сон» — это сиквел картины «Сияние», выпущенный на экраны в октябре 2019 года. Оригинальный фильм снят по одноимённому произведению Стивена Кинга.

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