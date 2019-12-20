Москва, , 12:32 — REGNUM Знаменитая советская певица София Ротару приняла участие в записи традиционной новогодней программы «Голубой огонек». В этом бы не было ничего удивительного, так как долгие-долгие годы украинская и молдавская певица была неизменным одним из главных номеров шоу, однако в последнее время она подверглась жесткой критики за свои «некорректные» высказывания в адрес российской политической системы. Многим отечественным известным артистам пришлось выступить в защиту коллеги по цеху.

Как сообщает издание «Собеседник» певица записала две песни. Причем, с присущей ей перфекционизмом, потребовала сделать несколько дублей, пока не было удовлетворена собственным исполнением.

От всякого общения с представителями прессы София Ротару отказалась наотрез.