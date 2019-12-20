Амстердам, , 09:48 — REGNUM 19 декабря на 76-м году жизни скончался голландский поэт Жюль Деелдер (Jules Deelder).

Деелдер родился 24 ноября 1944 г. в Роттердаме. Дебютировал он в 1962 г. стихотворением «Улица», напечатанном в газете Algemeen Dagblad. В 1969 г. вышел в свет его первый поэтический сборник под названием Gloria Satoria.

Деелдер был известен как «ночной бургомистр Роттердама». Он выпустил в свет несколько десятков сборников поэзии и прозы. Кроме того, Деелдер был большим любителем и знатоком джаза. Он играл на ударных в джазовом ансамбле и выпустил четыре диска, на которых он собрал лучшее произведения из своей коллекции джаза, которая насчитывала тысячи альбомов.

Помимо этого, Деелдер был известен как большой болельщик роттердамского футбольного клуба Спарта. В субботу во время матча против клуба AZ игроки Спарты выйдут на поле с траурными повязками.

Деелдер всю свою жизнь не скрывал, что является большим потребителем наркотиков. По его словам, без наркотиков жизнь неинтересна.