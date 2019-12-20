Москва, , 09:47 — REGNUM Во вторник, 24 декабря в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» состоится открытие выставки «Год Театра. Занавес!» — результат масштабного проекта «Русский театр в одном кадре», где в одном кадре мы видим более 80 главных героев современного русского театра.

Всего на выставке будут представлены более 80 фотографий ведущих актеров и режиссеров театра, театральных критиков, театральных художников и продюсеров, художественных руководителей и ректоров театральных вузов.

Главным экспонатом выставки станет полотно площадью около 13 кв.м. — общее фото главных героев современного русского театра. В одном панорамном кадре собраны все главные персонажи современного российского театра: Марк Захаров и Евгений Миронов, Римас Туминас и Евгений Писарев; Владимир Скворцов и Семен Серзин; Владимир Панков; Борис Любимов, Алексей Бартошевич, Григорий Заславский; Марина Брусникина и «брусникинцы»; Алла Демидова и Виктория Исакова и многие-многие другие.

Проект «Русский театр в одном кадре» реализован в 2019 году продюсерским центром «Галактика» при поддержке Министерства культуры РФ и форума «Таврида» и приурочен к Году Театра в России, объявленного Президентом РФ.

Фотограф — Вадим Гортинский (известный по работам с ведущими глянцевыми изданиями Esquire, Hello, Elle, Ok, Marie Claire, Harper's Bazaar и многими другими)

Авторы проекта — Ольга Галактионова и Вадим Гортинский.

На открытии 24 декабря будут ожидается присутствие участников проекта: Виктории Исаковой, Кирилла Крока, Сергея Безрукова, Владимира Машкова, Григория Заславского, Марины Брусникиной, Дарьи Юрской, Ксении Лавровой-Глинки, Владимира Панкова, Марии Ревякиной и многих других.

Выставка продлится с 25 декабря по 24 февраля.

Организаторами выставки «Год Театра. Занавес!» проекта «Русский театр в одном кадре» выступают парк «Зарядье», продюсерский центр «Галактика», бюро Planet 9.