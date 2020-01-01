Лос-Анджелес, США, , 00:04 — REGNUM Internet Movie Database (IMDb) опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года. Первое место в списке занял предстоящий кинокомикс режиссёра Кэти Янь «Хищные птицы».

На второй позиции разместилась игровая картина с 3D-анимацией «Соник в кино», на третьей — «Лучший стрелок 2». В топ — 5 также вошли новый фильм «бондианы» «Не время умирать» c Дэниэлом Крейгом и кинокомикс «Чёрная Вдова», в котором Скарлетт Йоханссон в последний раз исполнила роль Наташи Романовой.

В топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года IMDb также включил «Мулан» от Disney, «Чудо-женщину 1984», предстоящую экранизацию «Дюны» Дэни Вильнёва, «King's Man: Начало» (The King's Man) и девятую часть «Форсажа».