Лос-Анджелес, США, , 08:04 — REGNUM Известный портал Internet Movie Database (IMDb) опубликовал рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года. Первое место в списке занял предстоящий кинокомикс режиссёра Кэти Янь «Хищные птицы».

На второй позиции разместилась игровая картина с 3D-анимацией «Соник в кино», на третьей — «Лучший стрелок 2». В топ-5 также вошли новый фильм «бондианы» «Не время умирать» c Дэниэлом Крейгом и кинокомикс «Чёрная Вдова», в котором Скарлетт Йоханссон в последний раз исполнит роль Наташи Романовой.

В топ-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года IMDb также включил «Мулан» от Disney, «Чудо-женщину 1984», предстоящую экранизацию «Дюны» Дэни Вильнёва, «King's Man: Начало» (The King's Man) и девятую часть «Форсажа».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Хищные птицы» официально получил «взрослый» рейтинг в США (рейтинг R). Эксперты решили присвоить такую маркирову из-за присутвующих в картине сцен насилия, нецензурной брани и «многого другого».

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