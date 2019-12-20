Ульяновск, , 06:51 — REGNUM В Ульяновске готовится масштабная праздничная программа, приуроченная к открытию главной городской ёлки. Праздник состоится 25 декабря на Соборной площади, сообщает администрация города.

Открытие главной ёлки совмещено с запуском резиденции Деда Мороза, которая будет работать по 12 января в купольном шатре: для гостей будут проводиться мастер-классы, при этом всех будет встречать Дед Мороз. Ребята будут учиться творить, используя разные техники — например, создавать композиции из мятой бумаги, варить мыло, готовить поделки из пластилина, соленого теста и шишек, делать оригами и декорировать, учиться наносить аквагрим.

Начальник управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Елена Топоркова отметила, что резиденция деда Мороза «отразит связь времен и поколений, а также тему литературного города ЮНЕСКО». Здесь будут выставлены не только новогодние игрушки, но и предметы военного и послевоенного времени — в частности, афиши, фотографии, украшения фронтовых артистических бригад разных театров, пластинки.

В рамках открытия новогодней ёлки на главной сцене для ульяновцев выступит духовой коллектив из Казани Justband. Завершится торжество фейерверком.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске главной открытой площадкой встречи нового года станет Соборная площадь. Праздничная программа начнётся здесь 31 декабря в 11 часов, а в 18 часов на главной сцене развернётся вечернее действие со спектаклями театра ростовых кукол со сказочными героями для детей и взрослых. В преддверии новогодней ночи можно будет потанцевать и спеть песни с артистами, творческими коллективами, ди-джеями.

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