21 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

«Звездные войны. Скайуокер. Восход» — девятый эпизод киносаги, созданной Джорджем Лукасом в 1977 году. Премьера фильма в России состоялась 19 декабря 2019 года. Картина позиционируется как финальная для сорокалетней истории семьи Скайуокеров, но фанаты массово жалуются на результат. Конгломерат Disney при всей своей масштабности может публиковать вредные советы о том, как похоронить крупную франшизу. Обозреватель Regnum объясняет, почему так получается и с кем пребывает Сила.

Алёна Соколова, , 11:18 — REGNUM



Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Писатель и режиссер Джордж Лукас не подозревал, что его масштабная задумка о космических приключениях растянется на 42 года (здесь должна быть шутка о смысле жизни). Франшиза «Звездные войны» стала культовым примером кинофантастики: мы выучили оттуда фразы, наши дети наряжаются в героев истории на костюмированные вечера, мультипликаторы рисуют и выпускают ежегодно тонну тематической анимации. Это даже не «Властелин колец» или «Гарри Поттер»: противостояние ситхов и джедаев захватило наши сердца и разум так крепко, что, несмотря на стремительно падающие рейтинги последних эпизодов саги, фанаты все равно бегут смотреть, как закончится долгая история.

Если вы не отличаете «расширенную вселенную «Звездных войн» от обычной, не можете вспомнить, где видели вон того инопланетянина в третьем ряду справа, и не понимаете, почему половина зрительного зала закатывает глаза, когда слышит об императоре Палпатине — значит, вы смело можете идти на девятый эпизод и не бояться разочарования. Остальным — сугубо на свой страх и риск. Да пребудет с вами Сила.

Давным-давно, в далекой Галактике

Когда студия Disney купила франшизу, фанаты галактических сражений настороженно относились к любой новости относительно грядущих премьер. Известный факт: большую часть средств компания получает благодаря продаже мерча. Фигурки, игрушки, разнообразные предметы быта с изображениями любимых героев перекрывают выручку с фильмов и анимационных картин, поэтому в каждой ленте Disney есть смешные миловидные герои, от которых детские сердца начинают биться быстрее. «Скайуокер. Восход» — счастье маркетологов.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Позиционирование фильмов как «семейных», впрочем, сыграло с киносагой злую шутку: драматичность моментов снижена максимально, с реализмом явно попрощались в угоду зрелищности, а единственные слезы за несколько смертей ключевых героев оправдываются исключительно закадровым знанием о смерти актрисы Кэрри Фишер (сыгравшей принцессу Лею во всех девяти фильмах).

За сорок лет люди успевают родиться, вырасти, родить новых людей и даже умереть. Со «Звездными войнами» случилось то же самое: они появились в 1977 году, выросли в трилогию, позже — в 1999, — отпочковать от себя отдельную трилогию «приквелов», с 2015 франшиза начала медленно стареть и наконец упокоилась в 2019, оставив после себя фамильное ветвистое древо из мультсериалов и спин-оффов.

И кажется, словно сами режиссеры решили не плясать на похоронах (не считая массовой рекламной кампании, в которой особо и не было смысла, ведь фраза «финальная часть сорокалетней истории» уже действует на аудиторию магически): девятый эпизод получается тихим, невзрачным, суматошным и бестолковым. Фанаты матерят Джей Джей Абрамса и льют горькие слезы по «упущенному детству». Подобные эмоции мы испытывали на последних сериях восьмого сезона «Игры престолов». Или, например, читая книгу «Гарри Поттер и Проклятое дитя» (которая вовсе обычно игнорируется поклонниками приключений мальчика-который-выжил). Почему?

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

Почему мы смотрим «Звездные войны»

За 2,5 часа, что длится фильм, зрителям не объясняют, что происходит. Якобы, по слухам, ситхи решили восстать и поработить галактику. Сколько их, зачем им это и как они планируют это делать — неизвестно, но почти со всей вселенной срываются повстанцы на помощь. Приход «подмоги» — избитый трюк, такой же расхожий, как повторяющиеся из эпизода в эпизод мотивирующие речи перед армией Сопротивления, или как появляющийся внезапно в самый нужный момент «Сокол Тысячелетия» (как рояль в кустах), или как… да всё в этом фильме вызывает ощущение «подождите, такое уже было». Единственное, что выбивается из заезженных рамок — смерть.

Смерть приходит и машет своим сельскохозяйственным инструментом направо и налево, не гнушаясь забирать героев быстро, без лишней драмы и особо не уделяя прощанию экранного времени. В первый раз это вызывает оцепенение, в… некоторый — уже желание скривиться от зубной боли. Смерть здесь бессмысленна. Похожа на современный тренд: покажи всем, что умереть можно даже от сосульки с крыши. Между прочим, тренд имеет и весьма положительный эффект — отсутствие романтизации смерти.

Сам фильм построен на фанатских теориях и бесконечной игре на струнах ностальгических чувств. Рей, главную героиню-джедайку, обвиняют то в излишней нервозности, то, наоборот, в безразличии, то ударяются в сексизм, то видят в ней реинкарнацию Леи Органы. Финна сравнивают с Кристоффом из «Холодного сердца-2» по уровню значимости для сюжета. Пилот По выезжает исключительно благодаря голливудской улыбке. История складывается подобно бондиане: как авантюры Джеймса Бонда не обходятся без любовного романа и красивого автомобиля, так и «Скайуокер. Восход» следует по привычным для франшизы сценарным рельсам.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

И все-таки нельзя уверенно заявить, что девятый эпизод провалился. Да, он слабее предыдущих картин (сцена сражения Люка Скайуокера в «Последнем джедае» смотрится куда эффектнее того, как герои пытаются сразить ключевого антагониста здесь; а прощание брата и сестры Скайуокеров оказывает куда более мощное воздействие на нервную систему, нежели встреча Кайло и Рен). Да, он затянут и полон нелепых сцен (летающие штурмовики, например, или постоянное выкидывание световых мечей). Да, он перечеркивает всю историю противостояния Темной и Светлой стороны Силы. Но… он выдерживает дух «Звездных войн». Абсурдно?

Для чего мы ходим на кинофантастику? Погрузиться в иные миры. Посмотреть на пришельцев. Испугаться. Посмеяться. Поверить в чудо, разувериться в нем и поверить вновь. Увидеть, как повстанцы героически спасают мир. Послушать шутки С3РО и умилительное пиликание R2D2. Наблюдать полет старого космического корабля и содрогнуться при первых нотах имперского марша. Узнать шумное дыхание Дарта Вейдера и заковыристый слог магистра Йоды; улыбнуться мудрой улыбке Леи, засмеяться при ворчании добряка чубакки. Все это здесь есть. В микродозах и с примесью горечи (иногда безосновательной). Исковерканное, но есть! Старый дух спасения галактики, от которого мы все равно тепло улыбаемся.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

«Звездные войны» учили нас верить и не сдаваться. Это — главный постулат саги. Не всепрощающая любовь, не семейные узы: вера в победу. Когда против тебя весь мир — не опускай руки. Когда кажется, что обозлиться проще всего — поверь в свет и прости врага. Сила течет в тебе и ты един с силой. Все это повторяется в девятом эпизоде, пусть и выглядит пластмассово и искусственно. Кому-то даже это нравится — например, тем, кто не особо погружается в дебри так называемого «канона» — классической трилогии, книг и комиксов.

А ведь раньше ходили слухи, что эпизодов у франшизы будет дюжина. Такими темпами на двенадцатый дошли бы ничего не сведущие внуки-детсадовцы тех, кто в детстве восторженно зачитывал заглавные титры «Новой надежды».

Покойся, наконец, с миром, Люк Скайуокер. Ты был последним джедаем.

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