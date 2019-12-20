Нью-Йорк, США, , 00:15 — REGNUM Датский коллекционер Йенс Фаурскоу открыл новый частный музей «Faurschou» в Гринпойнте в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт The New York Times.

В 2011 году, после десятилетий галерейного бизнеса, Фаурскоу вместе со своей женой Луизой открыли Faurschou Foundation. Компания открыла сразу два пространства: один в Шанхае, а второе — в Копенгагене.

12 000 квадратных футов нового выставочного пространства открылись экспозицией «The Red Bean Grows in the South» («Красная фасоль растет на юге»): 17 работ Луизы Буржуа, Роберта Раушенберга, Ансельмо Кифера и других.

Выставка продлится до 11 апреля 2020 года.