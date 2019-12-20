Санкт-Петербург, , 00:12 — REGNUM Музыкальный лейбл Fancy Music выпустил запись камерной оперы Александра Маноцкова «52» по тексту Льва Рубинштейна «Все дальше и дальше» в Большом драматическом театре имени Г.А.Товстоногова.

По сообщению портала Театр, «Все дальше и дальше» Рубинштейн написал специально для БДТ, а премьера оперы состоялась на Малой сцене театра еще в октябре 2018 года. «52» вошла в число номинантов национальной театральной премии «Золотая маска», причем эксперты отметили ее как «Лучший спектакль в опере», а также высоко оценили работу режиссера и композитора.

Лейбл Fancy Music, который известен своей близостью к миру театра и оперы, записал оперу в исполнении единственного состава участников, с голосами Виктории Артюховой и Анны Вишняковой.