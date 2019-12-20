Нью-Йорк, США, , 00:03 — REGNUM Торги Sotheby’s в Нью-Йорки впервые представили предметы аборигенного современного искусства. Торги превзошли ожидания — в общей сложности аукционный дом собрал около 2,8 миллионов долларов. Об этом сообщает портал ArtnetNews.

На аукционе представили 33 лота, из которых 29, или 88%, были проданы. Топ-лотом аукциона стат работа Эмили Кам Кнгварай «Летнее торжество» (1991), которая оценивалась в 300−400 тысяч долларов, но ушла с торгов за 596 000 долларов.

Тимоти Клингендер, главный консультант Sotheby’s по австралийскому искусству: «Показ этих великолепных работ на тогах Sotheby’s в Нью-Йорке — громкое заявление художников аборигенного искусства о себе на мировом арт-рынке.»