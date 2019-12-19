Лос-Анджелес, США, , 23:40 — REGNUM Руководитель компании Disney Роберт Айгер сообщил подробности о телефонном разговоре с «пьяным» Томом Холландом, который, как заявил сам актёр, мог «спасти» его Человека-паука для киновселенной Marvel. Об этом 19 декабря сообщил портал Comicbook.

Айгер сообщил: в тот момент он позвонил Холланду, потому что знал, что тот был очень расстроен и ранее просил главу Disney поговорить с ним по поводу статуса супергероя. При этом руководитель кинокомпании отметил: в тот момент он даже не подумал, что Холланд был пьян, ему лишь показалось, что он разговаривал несколько «легкомысленно».

"Я действительно не думал об этом, пока недавно не прочитал, что он сказал, что был немного пьян. Но он был совершенно милым по телефону. У нас был хороший разговор», — сказал Айгер.

«Том может звонить мне пьяным в любой день недели. Пока он называет меня Бобом!», — пошутил глава Disney.

Ранее Том Холланд в эфире шоу Джимми Киммела признался, что когда Роберт Айгер позвонил ему, он находился в пабе и уже успел немного опьянеть, притом, что перед этим почти не ел. «Я был очень эмоционален, потому что чувствовал, что все подходит к концу», — признался Холланд.

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