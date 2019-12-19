Лондон, , 23:24 — REGNUM 14 января в Театре Гарольда Пинтера (Вест-Энд, Лондон) выйдет новая постановка Айана Риксона по пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» в адаптации драматурга Конора Макферсона.

По сообщению портала WhatsOnStage, «сцены из деревенской жизни в четырех действиях» выйдет на сцене Театра Гарольда Пинтера со «звездным составом». Заглавную роль исполнит актер Тоби Джонс, известный по сериалу BBC «Шерлок», фильмам «Первый мститель» и «Гарри Поттер и Тайная комната».

В роли Астрова выступит Ричард Армитидж, знакомый публике по «Хоббиту», «Северу и Югу», «Берлинской резидентуре» и сериалу BBC «Робин Гуд». Профессора Серебрякова играет Киаран Хайндс, известный зрителям по роли Юлия Цезаря в сериале «Рим» и Манса-Налетчика в сериале НВО «Игра Престолов».