Москва, , 23:18 — REGNUM 25 декабря HSE ART Gallery откроет в Москве выставку-эксперимент «WHAT TIME ARE YOU? Прогулка в игровом времени». Об этом сообщает официальный сайт Школы дизайна НИУ ВШЭ.

На выставке будут показаны работы современных мультимедийных художников и игровых разработчиков из России, Японии, США и Канады, а также студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Экспозиция соберет вместе игры, машинима и инсталляции в искусственных временных модальностях.

Как отмечают искусствоведы, художники пытаются переосмыслить концепцию времени. Выставочное пространство будет реагировать на свое наполнение и транслировать биение текущего момента через интерактивные визуальные и звуковые инсталляции.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.