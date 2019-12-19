Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Генри Кавилл ответил на вопрос о том, может ли участие в проекте Netflix «Ведьмак» помешать ему вновь исполнить роль Супермена. Об этом 19 декабря сообщил портал Screen Rant.

Когда журналисты спросили актёра, получится ли у него совмещать роли, Кавилл напомнил, что символ S на костюме супергероя является Криптонианским символом надежды. «Я имею в виду то, что он обозначает, верно?», — сказал Кавилл. Таким образом, актёр дал понять: он надеется, что проблем в этом случае не возникнет.

Напомним, ранее Генри Кавилл уже столкнулся с проблемой совмещения ролей. Когда ему пришлось участвовать в дополнительных съёмках кинокомикса «Лига справедливости», он уже снимался в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» и не мог сбрить отрощенные усы по условиям контракта.

Кинокомпании Warner Bros. в итоге пришлось удалять их при помощи компьютерных спецэффектов, однако результат не понравился поклонникам киновселенной DC. Этот инцидент в итоге стал причиной появления в сети мемов «Усы Супермена» и «Усы из стали».

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