Москва, , 23:12 — REGNUM 20 декабря Мультимедиа Арт Музей, Москва в сотрудничестве с Музеем кино и Киностудией «Союзмультфильм» представляют выставку «Андрей Хржановский: мой круг», приуроченную к 80-летию выдающегося режиссера и сценариста анимационных фильмов. Об этом сообщает официальный сайт музея.

В экспозицию вошли рисунки, эскизы, отрывки фильмов и рабочие материалы к ним, созданные друзьями и коллегами Андрея Хржановского, который работал с Юло Соостером, Владимиром Янкилевским, Юрием Нолевым-Соболевым, Николаем Поповым, Сергеем Бархиным и другими.

Андрей Хржановский: «Я пришел на студию «Союзмультфильм» в 1964 году — 55 лет тому назад. Сегодня мне 80 Если я сделал что-то неоспоримо значительное для искусства анимации, в котором работаю до сих пор, так это то, что привел в него замечательных художников…»

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.