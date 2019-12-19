Нижний Новгород, , 22:47 — REGNUM В рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области в 2020 году откроются три виртуальных концертных зала. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Так, новые залы появятся в Заволжье — на 450 мест, в Выксе — на 96 мест и в Первомайске — на 60 мест. Посредством таких залов жители сельских районов получают возможность побывать на концертах звёзд классической музыки.

Кроме того, в виртуальных залах будут проходить трансляции учебных программ и мастер-классов для учащихся музыкальных школ и школ искусств.

В 2019 году в области открылись концертные залы такого типа в Чкаловске — на 419 мест и в Шахунье — на 150 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, также по нацпроекту планируется открыть в 2020 году три модельные библиотеки. Это не просто хранилища с возможностью получить книгу во временное пользование, это многофункциональный центр с мультимедийным оборудованием, высокоскоростным доступом в интернет и выходом на Национальную электронную библиотеку.

В этом году уже заработала модельная библиотека в Выксе, планируется открыть такие библиотеки до конца года в Дзержинске и в Гагино.