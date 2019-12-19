Лос-Анджелес, США, , 22:47 — REGNUM Компания Imax объявила, что в декабре 2019 года объём её глобальной выручки достиг отметки $1 млрд. Об этом 19 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По состоянию на 17 декабря 2019 года Imax удалось получить доход в размере $1,035 млрд. Компания отметила, что, таким образом, 2019 год стал самым кассовым годом в её истории.

Напомним, в 2018 году объём глобальной выручки Imax составил $1,032 млрд. Стоит отметить, что до конца 2019 года компании ещё предстоит провести сеансы фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», что явным образом увеличит значения показателей её дохода.

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