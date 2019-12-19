Нью-Йорк, США, , 22:36 — REGNUM Компания Netflix назвала актёрский состав своего сериала «Нерегулярные» (The Irregulars), в основу которого лягут произведения Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса. Об этом 19 декабря сообщил портал Digital Spy.

Роль великого детектива в нём исполнит актёр, сценарист и продюсер Генри Ллойд-Хьюз, которого зрители знают по сериалам «Индийское лето», «Переростки», и фильмам «Госпожа Бовари» (2014) и «Гарри Поттер и кубок огня» (2005). Ватсона сыграет Ройс Пирресон («Джуди», «Наша девочка», «По долгу службы»).

В проекте также приняли участие Кларк Питерс, Дарси Шо, Джоджо Макари, МакКелл Дэвид и Харрисон Остерфилд. Ожидается, что новый сериал Netflix представит весьма необычный взгляд на Шерлока Холмса.

О том, что Netflix планирует снять это шоу стало известно в декабре 2018 года. Над созданием сериала работает Том Бидуэлл («Мой безумный дневник», «Обитатели холмов»), он выступает в качестве сценариста и исполнительного продюсера.

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