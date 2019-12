Лос-Анджелес, США, , 22:19 — REGNUM Квентин Тарантино сообщил в интервью журналистам, что роль Билла в его известной дилогии мог сыграть Брюс Уиллис. Об этом 19 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр сообщил, что изначально он писал сценарий для актёра Уоррена Битти, однако когда того не получилось привлечь к работе над проектом «Убить Билла», он вынужден был переписать его под Дэвида Кэррадайна. Тарантино добавил: при этом он также всерьёз рассматривал кандидатуру Брюса Уиллиса на эту роль.

Кинематографист признался, что сейчас, когда он читает версию первого сценария, он немного расстраивается.

«Когда я смотрю на эту оригинальную версию… Вы знаете, Билл был немного более злым типом Джеймса Бонда», — сказал Тарантино, добавив, что если бы в картине снялся Уиллис, то ему не пришлось бы так сильно переделывать сценарий, поскольку актёр вполне мог сыграть такого «злого Джеймса Бонда».

Ранее ИА REGNUM сообщило: Тарантино не исключил возможность выпуска продолжения «Убить Билла», поскольку у него уже давно есть соответствующие идеи. Стоит отметить, что в 2004 году, когда вторая картина вышла на экраны, режиссёр сказал, что сможет выпустить третью часть «минимум через 15 лет».

