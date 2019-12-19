Лос-Анджелес, США, , 21:05 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер предстоящей картины «Женщина в окне». Ролик был опубликован 19 декабря на YouTube-канале кинокомпании 20th Century Fox.

В основу картины легла одноимённая книга писателя А. Дж. Финна, выполненная в жанре психологического триллера. Над созданием сценария работал драматург и лауреат Пулитцеровской премии Трэйси Леттс. Главные роли исполнили Эми Адамс, Джулианна Мур, Гэри Олдмен, Уайатт Рассел и Энтони Маки.

Премьера фильма в России запланирована на 14 мая 2020 года. Снял её режиссёр Джо Райт, знакомый зрителям по работе над такими картинами, как «Искупление» (2007), «Анна Каренина» (2012), «Гордость и предубеждение» (2005) и «Тёмные времена» (2017).

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