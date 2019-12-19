Нью-Йорк, США, , 20:09 — REGNUM Эмилия Кларк призналась в интервью журналистам: она очень боялась, что её уволят из проекта сериала «Игра престолов» из-за проблем со здоровьем. Об этом 19 декабря сообщил портал Digital Spy.

Кларк отметила, что после первой операции она находилась в трудной ситуации и не хотела сообщать работодателям о том, что произошло. Актриса добавила: ей потребовалось около трёх недель, чтобы ответить на письма продюсеров, сообщить, что с ней всё в порядке и заявить о своей готовности вернуться к работе.

Когда Кларк спросили, почему она решила скрыть информацию от руководства шоу, она ответила, что «постоянно боялась», что её «уволят по любой причине».

Напомним, в марте 2019 года Эмилия Кларк опубликовала статью в газете The New Yorker, в которой рассказала, что перенесла инсульт и три операции на мозге. Первый раз она попала в больницу в феврале 2011 года.

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