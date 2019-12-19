Лос-Анджелес, США, , 19:40 — REGNUM Актёр Чарли Хитон, которого хорошо знают поклоники сериала «Очень странные дела», выдал новую информацию о судьбе фильма «Новые мутанты». Об этом 19 декабря сообщил портал Comicbook.

«Я не знаю», — сказал Хитон, когда ему задали соответствующий вопрос во время общения с фанатами, — нет, он выйдет в следующем году, но мы сняли его почти два года назад».

Актёр добавил, что дата релиза была перенесена «довольно давно», в очередной раз подтвердив, что это произошло по причине слияния компаний Disney и Fox. Таким образом, если исходить из слов Хитона, то премьера фильма должна состояться в 2020 году.

Напомним, действие фильма «Новые мутанты» происходит во вселенной «Люди Икс». Сюжет рассказывает о том, как пятерых молодых людей, обладающих сверхсилами, держат против воли на секретной военной базе. В фильме снялись Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант и другие известные актёры.

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