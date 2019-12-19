Нью-Йорк, США, , 19:30 — REGNUM Актёры сериала «Пацаны» о мире коррумпированных супергероев выпустили необычное видео, в котором они зачитали комментарии критиков, поставивших шоу низкие оценки. Ролик был опубликован 19 декабря на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Зрители могут видеть, как звёзды сериала зачитывают негативные отзывы и выдают по этому поовду свои комментарии. Стоит отметить, что подобная акция выглядит вполне в духе необычного супергеройского шоу Amazon.

Первый эпизод «Пацанов» потоковый сервис показал 26 июля 2019 года. В центре повествования находится группа обычных людей, которая решает бросить вызов коррумпированным и зачастую просто злым супергероям. При этом члены команды демонстрируют готовность зайти очень далеко. В основу сериала лёг одноимённый комикс Гарта Энниса и Дарика Робертсона.

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