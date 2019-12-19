Лос-Анджелес, США, , 19:14 — REGNUM Джеймс Кэмерон «в основном» закончил съёмки второго, третьего фильма «Аватар» и первой части четвёртого. Об этом 19 декабря сообщил портал IndieWire.

Режиссёр посетовал, что многие люди в действительности не понимают, работу какого уровня сложности приходится осуществлять команде проекта.

«Люди действительно не понимают масштаб и сложность процесса. Это похоже на создание двух с половиной больших анимационных фильмов. (Производство — ИА REGNUM) типичного большого анимационного фильма занимает около четырех лет», — сказал Кэмерон, добавив, что если поклонники посчитают, то поймут, что второй фильм выйдет в прокат именно в декабре 2021 года.

Напомним, ранее было объявлено, что вторая часть «Аватара» выйдет на экраны 17 декабря 2021 года. Третью зрители увидят 22 декабря 2023 года, четвёртую — 19 декабря 2025 года, а пятую — 17 декабря 2025 года.

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