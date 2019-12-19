Тамбов, , 18:53 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 19 декабря, новый кинозал появился в посёлке Первомайский. На переоснащение направлено 5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Лев Яшин Цитата из к/ф «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Реж. Василий Чигинский. 2019. Россия

3D-кинозал появился в центральном доме культуры посёлка Первомайский. В рамках торжественного открытия первых зрителей поздравил начальник регионального управления культуры и архивного дела Юрий Голубев.

Работа по оснащению оборудованием кинозалов в малых населенных пунктах проходит с 2019 года в рамках региональной составляющей «Культурная среда» национального проекта «Культура». Первомайский районный дом культуры вошел в число трёх домов культуры Тамбовской области, получивших поддержку в рамках национального проекта. На переоснащение кинозала было направлено 5 млн рублей.

На выделенные средства ДК приобрел новые кресла и более 20 наименований современного кинооборудования — в частности, цифровой кинопроектор, экран и заэкранную акустику, усилители мощности, сабвуферы, систему контроля звука. Это позволит жителям посёлка смотреть новинки кино в комфортных условиях. 19 декабря это уже оценили первые зрители, которые посмотрели премьеру отечественного художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

До 2024 года в населенных пунктах Тамбовщины планируется создание 16 современных кинозалов.

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