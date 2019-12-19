Лос-Анджелес, США, , 18:15 — REGNUM Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи». Об этом 19 декабря сообщил портал Screen Rant.

В очередном интервью журналистам актёр сказал: ему понравилось то, что у режиссёра Райана Джонсона есть собственный взгляд на какие-то вещи, как и то, что персонажам бросили вызов, разделили и в дальнейшем они как бы пытались найти друг друга.

«Я буду честен, говоря, что, я думаю, они могли бы добиться большего от Финна, особенно с Финном и Роуз», — заявил при этом Бойега, добавив: он понимает, что это может выглядеть эгоистично, однако все актёры хотели, чтобы их песонажи действовали вместе.

Напомним, сегодня, 19 декабря 2019 года, в России вышел в широкий прокат фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Как ранее заявляли кинокомпании Disney и Lucasfilm, это последняя картина в саге семьи Скайуокеров, которая началась в 1977 году.

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