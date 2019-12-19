Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи учредил литературную премию «Вавилонская рыбка», которую с 2020 года будут вручать за «лучший переводной фантастический роман, изданный в России». Об этом 19 декабря сообщает «Мир Фантастики».

Первая церемония вручения премии состоится на десятой Петербургской фантастической ассамблее в августе 2020 года. В жюри «Вавилонской рыбки» войдут «ведущие российские переводчики и эксперты по фантастике».

«Вавилонская рыбка» — это фантастической существо из цикла романов «Автостопом по галактике» за авторством Дугласа Адамса. Оно помогало персонажам книг понимать любые инопланетные языки.

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