Архангельск, 19 декабря 2019, 16:23 — REGNUM Памятник Петру I в Архангельске, восстановят. О начале работ губернатор Архангельской области Игорь Орлов договорился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Добавим, памятник Петру I был установлен в Архангельске в 1914 году и является памятником монументального искусства федеральной категории охраны. Памятник изображен на 500-рублевой скульптуре, как один из главных символов Архангельска.
Спасо-Преображенский собор в Холмогорах был построен в 1685−91 гг. В настоящее время здание храма находится в законсервированном состоянии, купола отсутствуют, частично восстановлена только колокольня.