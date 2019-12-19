Харьков, Украина, , 16:16 — REGNUM 19 декабря украинская организация «Свiтанок» обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) с требованием запретить показ в Харькове спектакля «Идя фикс» с актером Маратом Башаровым.

По сообщению портала «Украина.ру», лидер организации Вадим Поздняков заявил, что спектакль Марата Башарова должен быть отменен, а самому актеру необходимо запретить въезд на территорию страны. Поводом для таких требований стало то, что в сентябре Марат Башаров выступил в качестве ведущего на мероприятии в Ялте.

Недовольство украинских активистов также вызвало то, что актер никогда не высказывал никаких «проукраинских идей». Спектакль «Идея фикс» с участием Марата Башарова, Ларисы Удовиченко и Сергея Колесникова в оперном театре Харькова запланирован на 20 января.