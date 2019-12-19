Москва, , 16:13 — REGNUM 25 декабря в московском Центре культуры и искусств «Щукино» состоится премьера музыкального спектакля «Чебурашка. Возвращение домой» от студии «Союзмультфильм».

По сообщению портала «Культура.рф», над мюзиклом работала студия «Союзмультфильм» и режиссер Дмитрий Бикбаев. Центральная тема постановки — значимость человеческих взаимоотношений в век высоких технологий. Спектакль будет проходить под аккомпанемент симфонического оркестра, а за песни отвечают участники телевизионного проекта «Голос.Дети».

Роли в спектакле исполняют как профессиональные актеры, так и куклы-марионетки, изображающие героев советских мультиков. Постановка, рассчитанная на семейную аудиторию, будет показана 25,26,27 и 30 декабря, а также 2,3,6, 7 и 8 января.