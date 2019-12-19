Москва, , 16:11 — REGNUM В Мещанском суде Москвы прошло очередное заседание по делу «Седьмой студии», в ходе которого защита настаивала на исключении из дела доказательств, которые она считает недопустимыми.

По сообщению портала Театр, адвокат продюсера Алексея Малобродского Ксения Карпинская попросила исключить из дела документы из Басманного суда (считаются некорректно добытыми), дисков со второй судебной экспертизы («спорное происхождение»), а также экспертизу Рафиковой (использовались не все доступные материалы). Если по документам Басманного суда рассмотрение вопроса отложено, то все остальные ходатайства суд не удовлетворил.

Также Мещанский суд отказался счесть недопустимыми доказательствами протоколы допросов нескольких свидетелей, чьи показания дословно совпадают друг с другом, а также тех, кто впоследствии заявил об оказанном на них давлении и не подтвердил показания. Прокурор утверждает, что «заявления свидетелей о давлении голословны».