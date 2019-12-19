Москва, , 16:10 — REGNUM В рамках празднования 10 лет со дня запуска высокоскоростного электропоезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом фонд «Таволга» совместно с творческим объединением АРТМОССФЕРА при поддержке ОАО «РЖД» открыли выставку «Искусство сообщения». Об этом сообщает официальный сайт фонда.

Выставка раскроет тему скоростного сообщения в произведениях художников стрит-арта, которые представили свои работы в пространстве Ленинградского вокзала в Москве и Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

Проект «Искусство сообщения» предлагает посмотреть на работы стрит-арт художников в той среде, где изначально зародилось уличное искусство — вблизи от железнодорожных путей. Именно романтика железной дороги, электричек и поездов сформировала основные черты стрит-арта — скорость, адреналин, драйв.

Выставка продлится до 30 мая 2020 года.