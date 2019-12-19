Нью-Йорк, США, , 15:25 — REGNUM Netflix ищет человека на должность «ведьмака» для работы в компании. Необычная вакансия открылась на официальном сайте онлайн-кинотеатра 18 декабря.

Для работы Netflix ищет людей, «имеющих степень в аккредитованной школе ведьмаков, не боящихся проводить много времени в одиночестве и обладающих врождённым понимаем меньшего зла и большего добра». В обязанности нового ведьмака будет входить охота на монстров и защита зрителей кинотеатра.

Напомним, 20 декабря на Netflix выйдет первый эпизод сериала «Ведьмак». Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

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