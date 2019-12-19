Ульяновск, , 15:06 — REGNUM В Ульяновске главной открытой площадкой встречи нового года станет Соборная площадь. Праздничная программа начнётся здесь в 11 часов, сообщает администрация областного центра.

Празднование откроет дневная программа, а в 18 часов на главной сцене развернётся вечернее действие со спектаклями театра ростовых кукол со сказочными героями для детей и взрослых. В преддверии новогодней ночи можно будет потанцевать и спеть песни с артистами, творческими коллективами, ди-джеями.

Кульминацией станет карнавал-шоу «Двенадцать месяцев, или сказочный патруль», в основе которого — сюжет с участием известных литературных героев. Также состоится конкурс на лучший новогодний костюм. После боя курантов будет дан праздничный фейерверк, пройдёт дискотека и гастрономический тур.

В мэрии отмечают, что в рамках праздника запланировано более 1500 мероприятий с участием более 200 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в преддверии новогодних и рождественских праздников усиливают меры безопасности в образовательных учреждениях. Проверяется готовность к зимним каникулам.

Напомним, в новогоднюю ночь пассажирские услуги будут оказываться до 4 утра, в том числе интервал движения отдельных трамвайных маршрутов составит 15 минут. 1 января весь общественный транспорт выйдет в рейсы с 6 утра и будет работать по утвержденному графику, а трамвайные и троллейбусные маршруты — по расписанию выходного дня.