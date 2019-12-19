Токио, , 14:32 — REGNUM Новые предложения по концепции развития государственного музея искусств Узбекистана представил японский архитектор Тадао Андо, сообщили 19 декабря в пресс-службе президента Узбекистана.

В Токио известный архитектор показал свои наработки президенту республики Шавкату Мирзиёеву. Японскому зодчему помог директор австрийского музея «Альбертина» в Вене Клаус Шредер и президент компании «Альтернатив Вельт» Адриан Барсан.

Напомним, в конце июня 2019 года государственный музей искусств Узбекистана закрыли на реставрацию. В музее планируют улучшить условия хранения произведений искусства и модернизировать экспонирование объектов.

Кроме того, планируется построить дополнительные помещения, а также отремонтировать внутренние и внешние фасады зданий.

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