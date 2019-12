Сеул, , 12:56 — REGNUM Две южнокорейские ленты включены в программу одного из самых престижных европейских кинофестивалей, Международного Роттердамского кинофестиваля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на фестивале будет представлены «Звери, что цепляются за соломинку» (Beasts that Cling to the Straw) Ким Ён Хуна и «Двигаясь вперед» (Moving On) Юн Дан Би.

Известно, что криминальная картина «Звери, что цепляются за соломинку», основанная на романе японского писателя, повествует о преступлениях, деньгах и последствиях, а

«Двигаясь вперед» — о семье, разводе и предстоящих трудностях.

49-й Международный Роттердамский кинофестиваль пройдет с 22 января по 2 февраля 2020 года.