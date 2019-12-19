Нью-Йорк, США, , 12:25 — REGNUM Netflix перезапустит популярный мультсериал «Хи-мен и властелины Вселенной». Об этом сообщалось на официальной Twitter-странице сервиса 18 декабря.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1207359876571095040

Мультсериал расскажет ещё одну историю о противостоянии Хи-мена и Скелетора, «переосмыслив оригинальную франшизу». Дата выхода пока не сообщается.

Напомним, «Хи-мен и властелины Вселенной» — это американский мультсериал, премьера которого состоялась в 1983 году. Его главным героем является принц Адам, который при помощи волшебного меча умеет превращаться в могущественного героя Хи-мена.

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