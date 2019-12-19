Новосибирск, , 12:13 — REGNUM Труппа Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева временно продолжит работу в подвальном помещении на Вокзальной магистрали. Театр переедет в новое помещение сразу, как только закончится реконструкция кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького, сообщает «НДН.инфо».

Городские власти ведут переговоры с собственником здания о том, чтобы театр продолжил работать на прежних условиях.

«Мы в диалоге с собственником, который сдаёт муниципалитету, потому что аренда оплачивается из городского бюджета, говорим, чтобы не было ущемления актёров. Есть запасные варианты, но переезд сопряжён с затратами, остановкой работы театра», — сказал на пресс-конференции сегодня, 19 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Реконструкцию «Пионера» обещают начать в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, средства на реконструкцию здания для городского драматического театра на условиях софинансирования с федеральным бюджетом отражены в бюджете Новосибирской области на 2020 год. Однако сам Афанасьев заявил, что никаких официальных подтверждений тому, что реконструкция выделенного под театр здания кинотеатра «Пионер» будет начата в 2020 году, у него нет.

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