Пекин, , 11:44 — REGNUM Известный в России Новосибирский академический филармонический оркестр выступит в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине 2 января 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Под руководством китайского дирижера Ли Бяо оркестр дарует китайской аудитории классические мелодия, включая «Праздничную увертюру» Дмитрия Шостаковича и сюиту из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского, а также целый ряд композиций Арама Хачатуряна.

Новосибирский академический филармонический оркестр был создан в 1956 году. Как сообщалоИА REGNUM, китайская версия балета «Щелкунчик» будет представлена в Пекине во время празднования Китайского Нового года.

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