Владивосток, , 11:43 — REGNUM Музей имени Арсеньева в Приморском крае получит федеральный статус в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Соответствующий приказ издан Министерством культуры РФ. Объединившись с музеем-заповедником «Владивостокская крепость» он образует Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Переход на федеральный уровень начнётся после новогодних праздников. Музей уже приступил к приёму-передаче двух объектов крепости от Минобороны в оперативное управление.

Федеральный статус музея позволит рассчитывать на соответствующее финансирование. По мнению губернатора региона Олега Кожемяко, он поможет в полной мере раскрыть туристический потенциал Владивостока. Музей-заповедник «Владивостокская крепость» создан в этом году, он включает в себя более 500 сооружений береговых батарей, фортов и капониров, которые были построены в 1899—1914 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин посетил музей «Владивостокская крепость».