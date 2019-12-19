Москва, , 11:13 — REGNUM Новинки, которые вы можете увидеть на этой неделе:

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (16+)

Всё однажды приходит к концу, и третья трилогия «Звездных войн» в том числе. Зрители увидят, сбудутся ли надежды обитателей далекой Галактики на освобождение от тирании Первого Ордена и чем завершится славная и трагическая история семьи Скайуокеров.

Первоначально режиссером девятой части культовой саги должен был стать Колин Треворроу, но из-за разногласий со студией он остался лишь сценаристом. Трилогию завершил режиссер Джей Джей Абрамс, который ее и начинал.

«Отверженные» (18+)

Фильм французского режиссера малийского происхождения Ладжа Ли рассказывает о парижском пригороде Монфермей, который во времена, описанные Виктором Гюго, был настоящей клоакой, где жестокие полицейские делали жизнь отбросов общества еще более мрачной. Прошло два столетия, но здесь мало что изменилось.

Новый сотрудник приходит в полицейский участок в Монфермее, чтобы служить закону, но с первых же дней он понимает, что его сослуживцы несут на улицы не справедливость, а страх. Однажды во время жестокой расправы над мальчишкой они попадают на камеру дрона. Теперь им придется самим в страхе спасаться от гнева толпы.

Фильм удостоен Приза жюри Каннского кинофестиваля.

«Реальная любовь в Нью-Йорке» (16+)

Фильм датского режиссера Лоне Шерфиг, снятый интернациональной командой кинематографистов, позволит зрителю соприкоснуться с судьбами нескольких людей из миллионов, живущих или оказавшихся в Нью-Йорке в предрождественские дни. Им предстоит встретиться, чтобы подарить друг другу тепло сердец, бескорыстную помощь, любовь…

В оригинале фильм называется «Доброта незнакомцев» (The Kindness of Strangers)

«Небо измеряется милями»

Фильм Константина Буслова рассказывает о жизни и работе легендарного советского конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича Миля, создателя машин серии Ми, которые эксплуатируются в более чем ста странах мира.

«Исцеляющая» (16+)

Героиня фантастического фильма Кори Пирсона, девушка по имени Хармони, с детства обладает странными способностями — одним прикосновением она может забрать боль и страх страдающего человека. Но вся эта черная энергия копится в Хармони и грозит взорвать ее изнутри. Избавить ее от мучений способна только настоящая любовь. Тем временем злые силы пристально следят за девушкой, которая представляет для них угрозу…

«Черное Рождество» (18+)

Каникулы! Сладкое слово для любого студента. Особенно рождественские каникулы, полные веселья, чудес и романтики. Но самые светлые и беззаботные дни могут оказаться самыми мрачными, если на вашем пути встретится человек с черной душой. Подружки с выпускного курса колледжа собираются как следует оторваться во время праздников, но в кампусе объявляется таинственный замаскированный убийца. Девушкам приходится объединиться и вооружиться, чтобы попытаться выжить.

Режиссер рождественского «ужастика» — Софи Такал.

«Выпьем за любовь» (16+)

Семейная чета университетских интеллектуалов — Штефан и Элизабет собирают родных на семейный обед. Внезапно оказывается, что подруга младшего брата хозяйки дома беременна, и младенца собираются назвать Адольфом. В общем-то обычное, но рождающее неприятные ассоциации имя вызывает священное негодование и бурные споры, перерастающие в дикий и иррациональный скандал…

Комедия немецкого режиссера Зёнке Вортманна в оригинале называется «Имя» (Der Vorname) и является ремейком фильма с тем же названием, снятого в 2012 году французским режиссером Александром де Ла Пательером.