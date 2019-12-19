Сеул, , 10:24 — REGNUM Короткометражный фильм южнокорейского режиссёра Ли Сын Джуна «In The Absence» вошёл в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, картина, рассказывающая о трагедии на пароме «Севоль» и включающая в себя видео и записи звонков с места происшествия, может быть номинирована на «Оскар» за «Лучший документальный короткометражный фильм».

Согласно графику киноакадемии, список номинантов огласят 13 января 2020 года, а вручение наград состоится 9 февраля в театре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес).

Напомним, что крушение южнокорейского парома «Севоль» произошло у юго-западного побережья Корейского полуострова 16 апреля 2014 года. Паром следовал из Инчхона на остров Чеджу. Судно накренилось и затонуло. Погибли 304 человека.

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